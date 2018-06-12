В Киеве решили ежедневно перекрывать движение: назван график

В Деснянском районе Киева с 12 июня из-за ремонта дорожного покрытия ежедневно будут частично перекрывать просп. Маяковского.
Речь идет об участке от ул. Данькевича до ул. Милославской, сообщили в группе "Киевавтодор" в Facebook.
Ограничение будет действовать с 8 утра до 20:00 вечера. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Участок частичного ограничения движения
Как писал OBOZREVATEL, власти Киева ответили, есть ли риск обрушения моста "Метро".
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