В Киеве решили ежедневно перекрывать движение: назван график

В Деснянском районе Киева с 12 июня из-за ремонта дорожного покрытия ежедневно будут частично перекрывать просп. Маяковского.

Речь идет об участке от ул. Данькевича до ул. Милославской, сообщили в группе "Киевавтодор" в Facebook.

Ограничение будет действовать с 8 утра до 20:00 вечера. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Участок частичного ограничения движения

Как писал OBOZREVATEL, власти Киева ответили, есть ли риск обрушения моста "Метро".