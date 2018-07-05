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В Киеве разгорелся масштабный пожар на комбинате: опубликованы фото

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В Киеве в Соломенском районе на бульваре Вацлава Гавела 5 июля загорелся комбинат "Прогресс".

Очаг возгорания возник на крыше 4-этажного здания, сообщили в пресс-службе ГосЧС г. Киева.

http://kyiv.dsns.gov.ua

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http://kyiv.dsns.gov.ua

Огонь охватил около 700 кв.м. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Тушить пожар отправились 15 единиц спецтехники и 54 спастеля.

На официальном сайте "Прогресса" указано, что комбинат занимается хранением, освежением и отпуском торгово-материальных ценностей государственного агентства резерва Украины.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом загорелась многоэтажка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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