В Киеве БСП забита пострадавшими от гололедицы: скорые толпятся у входа. Фото

В Киеве травматологическое отделение Клинической больницы скорой помощи 11 декабря заполнено людьми, которые пострадали из-за гололедицы. Машины скорой помощи стоят в очереди у входа. К приемной постоянно подвозят новых пациентов с травмами различной степени тяжести. В основном, киевляне обращаются к врачам с переломами конечностей.

Как справляется медучреждение с таким потоком пострадавших – узнавал корреспондент OBOZREVATEL.

"С полуночи и до 14:00 – 57 пациентов (которых врачи приняли и оказали помощь – Ред.). Это исключая людей, которые еще не приняты (в приемной травматологии ожидали около 30-35 человек – Ред.). Граждане с травмами головы у нас не обследуются, а их принимает нейрохирург в приемном отделении. Там же принимает врач-политравматолог пациентов с травмами живота, спины и грудной клетки", – рассказал один из медиков.

По его словам, в основном диагностируются переломы конечностей, растяжения и другие травмы. В случае необходимости, некоторых пострадавших госпитализируют.

"Если человек сам обращается в травмпункт – его обследуют, предоставляют первую медицинскую помощь, а потом, если нужно, направляют на лечение на стационар", – уточнил он.

Добавим, что часть пострадавших, которых госпитализируют, привозят из травматологических отделений, которые находятся при районных поликлиниках.

Одна из пациенток с перемотанной головой, которая согласилась с нами пообщаться, рассказала, что утром упала рядом со своим домом. После наложения гипса ее направили на обследование в БСП.

Сами врачи, которые приезжают на вызовы, неофициально сообщили, что "давно уже такого не помнят".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и области патрульные 10 декабря зафиксировали около 600 дорожно-транспортных происшествий.