В Киеве – новый "коронавирусный" антирекорд августа: 180 случаев за сутки
В Киеве – новый "коронавирусный" антирекорд августа. Иллюстрация.
В Киеве зафиксировали новый антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 180. Всего в столице по состоянию на 6 августа уже 8992 зараженных коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса выздоровели 49 человек, а умерли – три.
Всего в столице уже 142 летальных случая COVID-19. Выздоровели за все время пандемии 3137 жителей города. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"6 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 – летальных, 42 524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В общем проведено 1 116 641 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 997 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2898 случаев;
Волынская область – 4108 случаев;
Днепропетровская область – 1492 случая;
Донецкая область – 941 случай;
Житомирская область – 2036 случаев;
Закарпатская область – 5539 случаев;
Запорожская область – 890 случаев;
Ивано-Франковская область – 5295 случаев;
Кировоградская область – 713 случаев;
г. Киев – 8992 случая;
Киевская область – 3980 случаев;
Львовская область – 10 420 случаев;
Луганская область – 135 случаев;
Николаевская область – 666 случаев;
Одесская область – 3748 случаев;
Полтавская область – 477 случаев;
Ривненская область – 6538 случаев;
Сумская область – 594 случая;
Тернопольская область – 3177 случаев;
Харьковская область – 4381 случай;
Херсонская область – 242 случая;
Хмельницкая область – 1257 случаев;
Черновицкая область – 6383 случая;
Черкасская область – 969 случаев;
Черниговская область – 937 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 августа в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 131 177.
Данные СНБО Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, в Киеве было зафиксировано 5 августа. Тогда их сумма составила 150.