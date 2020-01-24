Сотни детей срочно эвакуировали: в Киеве "заминировали" несколько школ

В Киеве утром, 24 января, на Харьковском массиве заминировали сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали. Об этом OBOZREVATEL сообщила наша читательница Анна, у которой сын учится в одной из школ.

"Сегодня утром сын пошел, как обычно, в школу. А потом оттуда позвонили и сказали его срочно забрать из-за заминирования. Всех детей эвакуировали. Там же, в школе нам сказали, что всего заминировано четыре школы", – говорит Анна.

По ее словам, все школы находятся вблизи станции метро "Харьковская".

В Киеве "заминировали" школы Колаж

"Мой сын учится в гимназии №237 на ул. Вербицкого. Там еще школа, и ее тоже заминировали. Когда я пришла за ребенком, в школу стали заходить люди в спецодежде, которые проверяли помещение и детей", – добавила Анна.

В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве OBOZREVATEL подтвердили информацию. "В 9:58 поступил сигнал о заминировании двух школ на Харьковском массиве – №252 и 258. Проверкой сообщения сейчас занимаются правоохранители", – сказала спикер ведомства Светлана Водолага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве "минировали" киевскую мэрию, сотрудников эвакуировали, провели проверку, но информация не подтвердилась. Кроме того, минировали вокзал, аэропорт и станции метро.

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