В Киеве начались массовые отравления грибами: как распознать опасность

В Киеве за выходные 21-22 июля шестеро людей отравились грибами. Все они госпитализированы в больницы, а пятеро потерпевших находятся в достаточно тяжелом состоянии.

По словам директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, у них диагностировали острое отравление несъедобными грибами. Медик отметила, что после употребления любых грибов в пищу нужно с особой внимательностью прислушиваться к своему организму, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Помните, что симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья", ― отметила доктор.

К примеру, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят и некоторых других грибов, тошнота, рвота и боль в животе могут появиться уже через полчаса-час. Такие отравления в основном не становятся смертельными, но могут серьезно навредить системе пищеварения.

Симптомы отравления красными мухоморами и волоконницей проявляются спустя 30 минут-два часа. Их токсины поражают нервную систему, а у отравившихся начинаются галлюцинации, потери сознания, нарушение дыхания.

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Самыми опасными являются токсины бледной поганки и белого мухомора. Яд попадает в желудок, но может несколько суток не вызывать никаких симптомов. Головокружение, тошнота, жажда, судороги и посинение конечностей проявляются только после того, как яд проникает в мозг.

"Еще один важный совет ― не давайте пробовать грибы детям. Поверьте, даже съедобные они не полезны для детского желудка. А если они ядовитые, то ребенок будет переносить это тяжелее, чем взрослый, и может умереть. Также это касается беременных", ― отметила Гинзбург.

Если вы употребляли грибы и чувствуете болезненные симптомы, срочно вызывайте скорую. До ее приезда можно провести ряд оперативных мер.

Промойте желудок. Выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажмите пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, а потом выпейте 4-5 таблеток активированного угля.

Сделайте очистительную клизму.

Пейте много жидкости. Это может быть чай, кофе и слега подсоленная вода ( для восстановления солевого баланса).

Как писал OBOZREVATEL, в оздоровительном лагере в Донецкой области массово отравились дети. С симптомами кишечной инфекции госпитализировали почти 50 человек.