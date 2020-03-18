В Киеве люди толпятся на остановках и забиваются в маршрутки, несмотря на карантин

На шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжают игнорировать запрет.

Так, с самого утра 18 марта, на остановках собрались толпы людей, пытающихся добраться до работы или по делам. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что не все предприятия и организации перешли на дистанционный график работы. Но все же некоторые большие компании, банки и госструктуры организовали для своих сотрудников автобусы или даже такси.

Некоторые компании организовали для своих сотрудников автобусы Telegram-канал PavlovskyNEWS

"Мы заметили на Академгородке автобусы, которые развозили людей по отделениям Ощадбанка. По такому же принципу работали и остальные банки. Очень много разных автобусов с названиями разных компаний", – говориться в сообщении.

Так выглядят остановки транспорта во время карантина в Киеве Telegram-канал PavlovskyNEWS

При этом в маршрутках и троллейбусах значительно больше людей, чем 10 или 20, как установлено правилами карантина. Ведь, когда двери транспортного средства открываются, водитель не в состоянии отсчитывать пассажиров.

Так выглядят остановки транспорта во время карантина в Киеве Telegram-канал PavlovskyNEWS

Бросается в глаза и то, что большинство людей стоит на остановках без масок, без этих защитных средств они заходят и в салоны маршруток.

Пробки в Киеве по состоянию на 08:30 18 марта Скриншот карты

"Паники и толкотни возле метро нет. Людей на остановках не особо много, но они есть", – подчеркнули очевидцы.

Маршрутки Киева заполнены людьми без масок

Маршрутки Киева заполнены людьми без масок

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.

Согласно решению Кабинета министров Украины, метро Киева остановило работу с 23:00 17 марта, а наземный транспорт изменил правила в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

В Киеве, несмотря на введенный карантин в связи с распространением коронавируса, 17 марта на некоторых улицах образовались пробки.

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