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18 марта • обновлено в 08:39
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/ Жизнь столицы

В Киеве люди толпятся на остановках и забиваются в маршрутки, несмотря на карантин

2.6т
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На шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжают игнорировать запрет.

Так, с самого утра 18 марта, на остановках собрались толпы людей, пытающихся добраться до работы или по делам. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что не все предприятия и организации перешли на дистанционный график работы. Но все же некоторые большие компании, банки и госструктуры организовали для своих сотрудников автобусы или даже такси.

Некоторые компании организовали для своих сотрудников автобусы

Некоторые компании организовали для своих сотрудников автобусы

Telegram-канал PavlovskyNEWS

"Мы заметили на Академгородке автобусы, которые развозили людей по отделениям Ощадбанка. По такому же принципу работали и остальные банки. Очень много разных автобусов с названиями разных компаний", – говориться в сообщении.

Так выглядят остановки транспорта во время карантина в Киеве

Так выглядят остановки транспорта во время карантина в Киеве

Telegram-канал PavlovskyNEWS

При этом в маршрутках и троллейбусах значительно больше людей, чем 10 или 20, как установлено правилами карантина. Ведь, когда двери транспортного средства открываются, водитель не в состоянии отсчитывать пассажиров.

Так выглядят остановки транспорта во время карантина в Киеве

Так выглядят остановки транспорта во время карантина в Киеве

Telegram-канал PavlovskyNEWS

Бросается в глаза и то, что большинство людей стоит на остановках без масок, без этих защитных средств они заходят и в салоны маршруток.

Пробки в Киеве по состоянию на 08:30 18 марта

Пробки в Киеве по состоянию на 08:30 18 марта

Скриншот карты

"Паники и толкотни возле метро нет. Людей на остановках не особо много, но они есть", – подчеркнули очевидцы.

Маршрутки Киева заполнены людьми без масок

Маршрутки Киева заполнены людьми без масок

Маршрутки Киева заполнены людьми без масок

Маршрутки Киева заполнены людьми без масок

Карантин в Киеве: люди толпятся на остановках и забиваются в маршрутки

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
карантин транспорт запрет
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