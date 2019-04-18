В Киеве из-за дебатов могут ограничить движение: перечень улиц

В Киеве 18 и 19 апреля из-за проведения дебатов между кандидатами в президенты страны могут ограничить передвижение.

Они будут действовать на автопутях, которые находятся поблизости НСК "Олимпийский". Перечень улиц опубликовали на странице Управления государственной охраны в Facebook.

Это, в частности: Троицкая площадь, площадь возле билетных касс "Дворец спорта", ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейной до Саксаганского), ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадной до перекрестка с ул. Шота Руставелли), ул. Жилянская (от перекрестка с Жилянской до ул. Саксаганского), переулок Госпитальный (от НСК до переулка Лабораторного), ул. Деловая (от перекрестка с Большой Васильковской до перекрестка с Тютюнника), ул. Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловой до ул. Федорова).

Ограничения движения могут действовать с 18:00 18 апреля до окончания мероприятий.

НСК "Олимпийский" Цензор.нет

Как писал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00.

Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

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