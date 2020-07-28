В Киеве из-за блэкаута метро с пассажирами погрузилось во тьму. Необычные видео

В Киеве из-за блэкаута метро с пассажирами погрузилось во тьму.

В сети показали на видео, как в Киеве работало метро во время перебоев с электроснабжением 27 июля.

Соответствующие ролики появились на странице издания "Информатор Киев" в Facebook и пользователя под ником "Чебурек с быстрым метафоризмом" в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, на первом видео видно, как на одной из станций свет хоть и выключился, однако поезда продолжали курсировать и перевозить пассажиров. Там также включали звуковое сопровождение, чтобы людям было легче ориентироваться.

На другом же ролике видно, как без электроснабжения остался долгий переход с "Крещатика" на "Майдан Незалежности". Люди подсвечивали себе дорогу с помощью фонариков на телефонах.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киев 27 июля вечером возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали.