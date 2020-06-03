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3 июня • обновлено в 10:06
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В Киеве и области количество зараженных коронавирусом приближается к 5 тысячам. Новые данные

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В Киеве и области по состоянию на утро 3 июня зафиксировали 4785 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 3133, а на территории области – до 1652.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 3071 случай коронавируса, а в области – еще 1623.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

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Автор
Яра Дорош
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Кияни Жизнь столицы

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