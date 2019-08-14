В Киев придет похолодание: названы даты

В четверг, 15 августа, в Киеве резко похолодает. Такая погода продержится до воскресенья, 18 августа. Днем столбики термометров до конца недели не будут подниматься выше +21...+25 градусов.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Так, 15 августа ночью ожидается +14...+16, днем – не более +22...+24 градусов. Все сутки будет облачно, а также пройдут дожди с грозами. Ветер – 7-12 м/с.

В пятницу, 16 августа, погода будет аналогичной.

В Киев придет похолодание Хитрости жизни

А вот в субботу, 17 августа, не предполагается существенных осадков, однако все же будет облачно. Ночью столбики термометров еще немного опустятся и окажутся на уровне +13...+15 градусов, а днем температура будет +21...+23 градуса. Ветер – 5-10 м/с.

В воскресенье, 18 августа, киевлянам тоже не стоит ожидать осадков. Ночью предполагается +13...+15 градусов, а вот днем немного потеплеет – синоптики прогнозируют +23...+25 градусов. Ветер – 5-10 м/с.

В Киев придет похолодание Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что Украину ожидает серьезное похолодание в третьей декаде августа, а в конце сентября вообще может приморозить.

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