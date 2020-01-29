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29 января • обновлено в 13:13
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В Чернобыльской зоне заметили редких животных: впечатляющие фото и видео

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В Чернобыльской зоне отчуждения заметили мощных лосей и редких лошадей Пржевальского.

Первые животные попали на фото, а вот вторых сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ничего необычного. Типичная ситуация в Чернобыльском заповеднике – лошади идут своей дорогой", – говорится в посте с видео.

В Чернобыльской зоне заметили мощных лосей

В Чернобыльской зоне заметили мощных лосей

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В другом сообщении говорилось, что лоси прогуливались заповедником.

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В Чернобыльской зоне заметили мощных лосей

В Чернобыльской зоне заметили мощных лосей

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции начали жить редкие виды животных, которые в других уголках планеты практически вымерли из-за людей.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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