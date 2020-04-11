Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые кадры

В городе Бровары под Киевом 11 апреля произошел масштабный пожар – загорелся большой участок травы.

Кадрами с места ЧП поделились в местной Facebook-группе. В Pavlovsky News уточнили, что спасатели подтвердили инцидент, к месту возгорания выехала местная пожарная бригада (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Броварах Скрин видео

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в пятницу утром, 10 апреля, вспыхнул масштабный пожар в хозяйственных помещениях одного из супермаркетов.

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