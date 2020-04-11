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11 апреля • обновлено в 22:15
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В Броварах разгорелся масштабный пожар: первые кадры

2.6т
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В городе Бровары под Киевом 11 апреля произошел масштабный пожар – загорелся большой участок травы.

Кадрами с места ЧП поделились в местной Facebook-группе. В Pavlovsky News уточнили, что спасатели подтвердили инцидент, к месту возгорания выехала местная пожарная бригада (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Броварах

Пожар в Броварах

Скрин видео

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые кадры

facebook.com/groups/moibrovary

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые кадры

facebook.com/groups/moibrovary

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые кадры

facebook.com/groups/moibrovary

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые кадры

facebook.com/groups/moibrovary

Под Киевом разгорелся масштабный пожар: первые кадры

facebook.com/groups/moibrovary

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в пятницу утром, 10 апреля, вспыхнул масштабный пожар в хозяйственных помещениях одного из супермаркетов.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Бровары
Теги
пожар видео фотографии
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