По Киеву пронесся ураган: среди пострадавших – ребенок

В Киеве после урагана 8 августа было повалено много деревьев, в результате несколько человек получили травмы.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, в детскую специализированную больницу "Охматдет" была доставлена годовалая девочка.

Во время грозы ребенок находился с родителями возле подъезда одного из домов на бульваре Игоря Шамо Днепровского района. Там на голову малышке упала ветка. У девочки диагностировали ушибы, ее жизни ничто не угрожает.

В Задорожном переулке в Голосеевском районе сорванная ветром большая ветка травмировала 53-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него перелом ноги и ушиб головы.

Сломанные ветки на бульваре Игоря Шамо (Русановка)

Также закрытую черепно-мозговую травму получил 50-летний прохожий, который пережидал бурю возле дома по ул. Российская в Дарницком районе.

Поврежденный автомобиль на бульваре Игоря Шамо (Русановка)

Буря в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха поднимется до +32.

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