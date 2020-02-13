Центр Киева показали в трех разных эпохах: впечатляющие фото

В сети сравнили фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.
Снимки опубликовал журналист Валерий Калныш на странице "Черная лампа" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, самое старое из фото датировано 1905 годом, когда улица Симона Петлюры носила название Безаковская. Следующий снимок был сделан в 1959 году. Тогда улица была переименована в Коминтерную. Последний кадр сделан уже в 2000-х годах.
Киев в 1905 году
Киев в 1905 году
Telegram/Черная лампа
Киев в 1959 году
Киев в 1959 году
Telegram/Черная лампа
Киев в 2000-х годах
Киев в 2000-х годах
Telegram/Черная лампа
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото центрального железнодорожного вокзала Киева в 1993 году.
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