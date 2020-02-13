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13 февраля • обновлено в 04:02
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/ Жизнь столицы

Центр Киева показали в трех разных эпохах: впечатляющие фото

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В сети сравнили фото улицы Симона Петлюры, что упирается в центральный железнодорожный вокзал в Киеве, в разные годы.

Снимки опубликовал журналист Валерий Калныш на странице "Черная лампа" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, самое старое из фото датировано 1905 годом, когда улица Симона Петлюры носила название Безаковская. Следующий снимок был сделан в 1959 году. Тогда улица была переименована в Коминтерную. Последний кадр сделан уже в 2000-х годах.

Киев в 1905 году

Киев в 1905 году

Киев в 1905 году

Telegram/Черная лампа

Киев в 1959 году

Киев в 1959 году

Киев в 1959 году

Telegram/Черная лампа

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Киев в 2000-х годах

Киев в 2000-х годах

Киев в 2000-х годах

Telegram/Черная лампа

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото центрального железнодорожного вокзала Киева в 1993 году.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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