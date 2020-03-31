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31 марта • обновлено в 16:58
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Стало известно, как чувствует себя больной коронавирусом глава полиции Киева Крищенко

1.6т
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Состояние начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Крищенко, который заболел коронавирусом COVID-19, – стабильное.

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Об этом 31 марта сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook. Накануне Шкиряк самоизолировался, поскольку контактировал с Крищенко.

"Только что общался онлайн с моим близким другом и боевым побратимом, главой ГУ НП г. Киева Андреем Крищенко, который сейчас находится в Александровской больнице. Мы постоянно на связи. Состояние у него стабильное. Настроение бодрое, а дух несокрушимый!" – подчеркнул он.

Глава Национальной полиции Украины Андрей Крищенко

Глава Национальной полиции Украины Андрей Крищенко

Facebook/Зорян Шкиряк

Шкиряк добавил, что Крищенко передал укринцам приветствие и поблагодарил за ежедневную поддержку.

"Желаем ему скорейшего выздоровления и верим только в победу! Его не сломали российские террористы в 2014-м, то не сломит и эта "проклятая зараза" в 2020-м!" – написал советник министра внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • У начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Крищенко 27 марта обнаружили коронавирус COVID-19.

  • Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк самоизолировался, поскольку контактировал с начальником полиции Киева Крищенко, у которого обнаружили COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Андрей Крищенко
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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