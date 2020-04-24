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24 апреля • обновлено в 17:41
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Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы: черные руки и обожженные до дыр ноги

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В сети появилась история о тяжелой работе спасателей в Чернобыльской зоне отчуждения, где вспыхнули пожары.

Ее опубликовал общественный деятель Максим Писарский на своей странице Facebook. Письмо с рассказом он получил непосредственно от одного из пожарных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Писарский также разместил в сети жуткие снимки с черными руками спасателей, их обожженными до дыр ногами.

Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы

Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы

Facebook/Максим Писарский

"Фото с ногой – это работа, которую мы выполняем: парень провалился в прогар... Руки – мы ими работаем! Просто раздражают красивые фото в новой форме! Раздражают еще то, что, когда ты работаешь (понимаем, ничего вечного нет), нужны запчасти, прочее... У них (кабинетных) – возникает истерика! Это работа их, но выполнять ее они не хотят – хотят, чтобы ты приехал со всем своим: едой, помпой, запчастями", – написал возмущенный спасатель.

Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы

Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы

Facebook / Максим Писарский

По его словам, таким образом поездки в командировку "выливаются в копеечку".

"После девяти дней тяжелого труда во рту ощущение – как будто батарейку съел, лимфы сжимаются, сердце вылетает... Есть же медицинские центры – почему не обследуют? Непонятно никому! И все это за 60 грн "суточных", – добавил спасатель.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну руки мыть надо,а обожженные до дыр ноги,это или не соблюдение техники безопасности либо отсутствие средств индивидуальной защиты.
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Кияни Жизнь столицы

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