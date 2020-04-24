В сети появилась история о тяжелой работе спасателей в Чернобыльской зоне отчуждения, где вспыхнули пожары.
Ее опубликовал общественный деятель Максим Писарский на своей странице Facebook. Письмо с рассказом он получил непосредственно от одного из пожарных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Писарский также разместил в сети жуткие снимки с черными руками спасателей, их обожженными до дыр ногами.
Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы
Facebook/Максим Писарский
"Фото с ногой – это работа, которую мы выполняем: парень провалился в прогар... Руки – мы ими работаем! Просто раздражают красивые фото в новой форме! Раздражают еще то, что, когда ты работаешь (понимаем, ничего вечного нет), нужны запчасти, прочее... У них (кабинетных) – возникает истерика! Это работа их, но выполнять ее они не хотят – хотят, чтобы ты приехал со всем своим: едой, помпой, запчастями", – написал возмущенный спасатель.
Спасатель из Чернобыля показал жуткие последствия работы
Facebook / Максим Писарский
По его словам, таким образом поездки в командировку "выливаются в копеечку".
"После девяти дней тяжелого труда во рту ощущение – как будто батарейку съел, лимфы сжимаются, сердце вылетает... Есть же медицинские центры – почему не обследуют? Непонятно никому! И все это за 60 грн "суточных", – добавил спасатель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Также лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Но потом появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
В Чернобыльской зоне по состоянию на 21 апреля спасатели продолжали тушить участки тления.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.