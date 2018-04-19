В Киеве конструкция нового ТЦ рухнула на женщину: опубликованы фото

В Киеве возле метро "Политехнический институт" от нового торгового центра Smart Plaza оторвалась часть крыши.

Из-за сильного ветра лист металла упал на голову проходящей мимо женщины, сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Также фотографиями поделился очевидец происшествия Евгений Цяпенко.

Facebook Євген Цяпенко

Facebook Євген Цяпенко

Отметим, что торговый центр открылся только в начале апреля, а его частью является еще не заселенная новостройка из двух домов.

Facebook Киев Оперативный

Facebook Киев Оперативный

Facebook Євген Цяпенко

Сообщается также, что пострадавшую женщину госпитализировали.

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Как писал "Обозреватель", восстановлена хронология пожара в ТЦ Кемерово. Пожарные слишком поздно прибыли на вызов во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли десятки людей.