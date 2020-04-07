Жена умершего от коронавируса COVID-19 30-летнего киевлянина рассказала, как протекала болезнь от начала до трагического конца.

Так, 19 марта Валерия Вьюшина в Instagram сообщила, что ее мужу Кириллу поставили диагноз двухсторонняя пневмония. Пациента доставили в реанимацию и подключили к аппаратам.

"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное", – написала она.

В Киеве от COVID-19 умер 30-летний мужчина

Девушка рассказала, что они сами настояли на госпитализации. Они прибыли в четвертую городскую больницу, где им провели компьютерную томографию, которая и показала двухстороннюю пневмонию.

"Качают его в реанимации вторые сутки, я пишу и рыдаю. Спасибо врачам, что так следят за ним. Нон-стопом делают процедуры. Искренне надеюсь, что все обойдется. Сделали тест на коронавирус, отрицательный. Весь персонал безумно внимательный и это мне дает силы не скиснуть окончательно", – писала Вьюшина.

23 марта в соцсети девушка написала, что ее "мир разорвался". Она постоянно находится в больнице и это "сводит ее с ума".

"Я не могу есть, я не могу пить, я просто медленно схожу с ума. Мне надо быть сильной и я знаю, что только это и врачи могут спасти его. Я молюсь каждый день, каждую ночь, я готова сделать все, чтобы только он жил. Никому не пожелаю того, что переживает сейчас моя и его семья. Друзья, деньги, ссоры, понты, характер, все засовывайте себе в жопу, потому что дороже, чем жизнь нет в этом мире ничего", – делилась личным Вьюшина.

24 марта она сообщила, что мужа с подозрением на коронавирус перевезли в Институт сердца.

"Эта пневмония сжирает легкие буквально за дни. Помощь таким пациента нужна неотложная, экстренная и постоянная. Работать с такими пациентами – действительно риск", – пояснила Вьюшина.

Также она опубликовала видео, где заслуженный врач Украины, кардиохирург и директор Института сердца Тодуров Борис показал, какая экипировка должна быть у докторов для работы с одним больным.

"В среднем для на одного больного приходится бригада докторов, эти защитные костюмы необходимо менять раз в несколько часов, в среднем это 30-40 костюмов в день", – написала Вьюшина.

Несмотря на все усилия врачей мужчина скончался от коронавируса в Александровской больнице Киева. Похороны назначены на 7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 7 апреля в Украине заразились 1319 человек и умерло 38.

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