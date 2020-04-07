Жена умершего от коронавируса COVID-19 30-летнего киевлянина рассказала, как протекала болезнь от начала до трагического конца.
Так, 19 марта Валерия Вьюшина в Instagram сообщила, что ее мужу Кириллу поставили диагноз двухсторонняя пневмония. Пациента доставили в реанимацию и подключили к аппаратам.
"Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол еще посидите три дня и пейте противовирусное", – написала она.
В Киеве от COVID-19 умер 30-летний мужчина
Девушка рассказала, что они сами настояли на госпитализации. Они прибыли в четвертую городскую больницу, где им провели компьютерную томографию, которая и показала двухстороннюю пневмонию.
"Качают его в реанимации вторые сутки, я пишу и рыдаю. Спасибо врачам, что так следят за ним. Нон-стопом делают процедуры. Искренне надеюсь, что все обойдется. Сделали тест на коронавирус, отрицательный. Весь персонал безумно внимательный и это мне дает силы не скиснуть окончательно", – писала Вьюшина.
23 марта в соцсети девушка написала, что ее "мир разорвался". Она постоянно находится в больнице и это "сводит ее с ума".
"Я не могу есть, я не могу пить, я просто медленно схожу с ума. Мне надо быть сильной и я знаю, что только это и врачи могут спасти его. Я молюсь каждый день, каждую ночь, я готова сделать все, чтобы только он жил. Никому не пожелаю того, что переживает сейчас моя и его семья. Друзья, деньги, ссоры, понты, характер, все засовывайте себе в жопу, потому что дороже, чем жизнь нет в этом мире ничего", – делилась личным Вьюшина.
24 марта она сообщила, что мужа с подозрением на коронавирус перевезли в Институт сердца.
"Эта пневмония сжирает легкие буквально за дни. Помощь таким пациента нужна неотложная, экстренная и постоянная. Работать с такими пациентами – действительно риск", – пояснила Вьюшина.
Также она опубликовала видео, где заслуженный врач Украины, кардиохирург и директор Института сердца Тодуров Борис показал, какая экипировка должна быть у докторов для работы с одним больным.
"В среднем для на одного больного приходится бригада докторов, эти защитные костюмы необходимо менять раз в несколько часов, в среднем это 30-40 костюмов в день", – написала Вьюшина.
Несмотря на все усилия врачей мужчина скончался от коронавируса в Александровской больнице Киева. Похороны назначены на 7 апреля.
Пневмония - самое страшное осложнение коронавируса. ⠀ Эта пневмония сжирает легкие буквально за дни. Помощь таким пациента нужна неотложная, экстренная и постоянная. Работать с такими пациентами - действительно риск. ⠀ У нас получилось транспортировать Кирилла в Институт Сердца. Это значит, что у нас теперь есть шанс, потому что тут хоть есть то оборудование, которое так нам было необходимо! ⠀ Но теперь врачи Института Сердца так же нуждаются в защите. В своем видео Тодуров Борис Михайлович @borys_todurov - заслуженный врач Украины, кардио-хирург и директор Института сердца, рассказал и показал, какая экипировка должна быть у докторов для работы с 1 больным. ⠀ В среднем для на 1 больного приходится бригада докторов, эти защитные костюмы необходимо менять раз в несколько часов, в среднем это 30-40 костюмов в день. ⠀ А в институте же далеко на 1 больной... ⠀ Борис Михайлович, я и Институт Сердца просит всех, кто может - помочь с приобретением костюмов и средств защиты для персонала Института Сердца. ⠀ Сделать это можно так: Благодійний фонд Інституту серця "Серце на долоні": АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Києва МФО банка: 320649 IBAN Code UA55 320649 00000 26001060714855 UAH (гривна) ЕДРОУ 37432793
С января месяца фиксируются вирусные пневмонии у украинцев. ⠀ Но! Диагноза нет, лечим пневмонию. ⠀ Сейчас сравнивая кт присланные заражённых из других стран медики видят одинаковые клинические Картины. ⠀ В итоге у нас переполнены инфекционки, а коронавирус ставят единицам. ⠀ Экспресс тест не даёт результата точного, в основном это отрицательный! ⠀ Мы ждём наших результатов пцр, тогда мы сможем уже понимать полную картину. ⠀ Но за пять дней такое воспаление. И 30 летний мужик оказывается под аппаратами в реанимации!
Двухсторонняя пневмония, реанимация, лежит под аппаратами. ⠀ Вот такой вердикт на сегодняшний день. Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась!! Пять дней температура 40! Кашель просто дикий, не переставая! И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол ещё посидите три дня и пейте противовирусное!!!!! ⠀ Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл. А теперь лежит и ему запретили двигаться! Нас привезли в четвёртую больницу и начали обследовать. Я знала, что рентген может не показать полную картину и настояла на КТ. И все, там жесть ребята. Двухстороння жёсткая пневмония. Состояние между средним и тяжелым. Слава Богу, что мы не послушали скорую, а приехали! ⠀ Качают его в реанимации вторые сутки, я пишу и рыдаю. Спасибо врачам, что так следят за ним, спасибо @ninaradzievskaya что сказала куда обратиться. Нон-стопом делают процедуры😭 Искренне надеюсь, что все обойдётся. Сделали тест на коронавирус, отрицательный. Весь персонал безумно внимательный и это мне даёт силы не скиснуть окончательно. ⠀ Общалась с главврачом, она контролирует состояние каждого пациента. Поэтому остаётся надеятся на то, что он сильный и справится! ⠀ Но скажите пожалуйста, как за пять дней у здорового молодого мужика могла развиться вот такая пневмония и ни одна скорая даже не заподозрила или просто не хотела разбираться???? ⠀ Поэтому, если у вас даже вторые сутки температура под 40 и кашель, кричите и трубите!!
До и после ⠀ Мир разорвался. И эта дверь интенсивной терапии которая отделяет меня от самого родного в моей жизни человека просто сводит меня с ума. ⠀ Я не могу есть, я не могу пить, я просто медленно схожу с ума. Мне надо быть сильной и я знаю, что только это и врачи могут спасти его. Я молюсь каждый день, каждую ночь, я готова сделать все чтобы только он жил. ⠀ Никому не пожелаю того, что переживает сейчас моя и его семья. Друзья, деньги, ссоры, понты, характер, все засовывайте себе в жопу, потому что дороже, чем жизнь нет в этом мире ничего. ⠀ Молитесь за нас, он сильный! Он сможет!!!! Шансы есть!!! ⠀ Прошу вас🙏я делаю все. Не пишите мне "как он", не звоните. Мне от этого ещё хуже. ⠀ Деньги собранные на больницу идут только больнице! Я своё горе вытяну сама! Я хочу помочь вам!!! Мы хотим помочь вам! Чтобы в трудный час вы были обеспечены всем, для вашего же спасения! @coronavirus.kyiv 🙏 ⠀ И простите, но сторис снимать не хочу, посты делать тоже.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 7 апреля в Украине заразились 1319 человек и умерло 38.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.