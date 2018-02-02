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Скандал с УПЦ МП: в Киеве приняли резонансное решение

2.2тЧитать новость на украинском

В Киеве власти намерены в ближайшее время снести незаконные постройки возле Десятинной церкви.

Об этом заявил первый замглавы департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий на заседании подкомитета Верховной Рады по взаимодействию с гражданским обществом, передает "Цензор.НЕТ".

Он отметил, что для сноса есть все документы, однако не уточнил сроки выполнения работ из-за протестов верующих УПЦ МП.

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Скандал с УПЦ МП: в Киеве пошли на радикальные меры

"Там сложилась специфическая ситуация. Как только мы готовимся проводить малейшие работы, сразу выходят люди, которые называют себя верующими УПЦ МП и заявляют о том, что мы ограничиваем их религиозные права", - подчеркнул Панчий.

Отмечается, что на данный момент решения касаются только построек вокруг самовольного строительства УПЦ МП, а для сноса капитального здания церкви нужно решение суда.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве арестовали бойца ВСУ за "поджог" монастыря УПЦ МП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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