Скандал из-за iPhone в Киеве: магазин пошел на резкий шаг

Сеть гаджетов и аксессуаров "Цитрус", которая попала в скандал с утечкой данных из IPhone, зачистила разоблачающие посты в социальной сети Facebook.
Брат пострадавшей от рук мошенников девушки Станислав Графский заявил, что после поста о "Цитрусе", который набрал неимоверную популярность в сети, его аккаунт подвергся атаке. Об этом сообщила его подруга Алина Безкровная в социальной сети Facebook.
По ее словам, в ночь на 25 марта был зачищен Facebook Стаса. Девушка процитировала его последнее сообщение в соцсети:
"После последнего поста СЕО "Цитруса", мой аккаунт подвергся атаке. Мой пост и более 3500 ваших репостов с комментариями были заблокированы как спам.
У меня нет оснований верить заявлению Виталия Кузнецова (представитель "Цитруса". - Ред.):
1) Следователь по делу подтвердил, что никакой информации от "Цитруса", а тем более совместного расследования не было;
2) Вчера СЕО в телефонном разговоре дал нам знать, что на меня сейчас заводится уголовное дело от пойманных ими мошенниками;
3) Никаких подтверждений по этим двум вопросам нам не предоставили.
Предполагаю, что мой аккаунт может быть заблокирован.
Если хотите узнать настоящее отношение компании ко мне, клиентам, СМИ и ко всем, кто сделал репост или высказывался на эту тему, просто прочтите комментарии сотрудников "Цитруса" к этому посту.
Вести диалог с компанией дальше я не вижу смысла. Я искал мошенников, а нашел еще больших мошенников.
Кое-кто считает, что можно запросто удалить ваши реальные отзывы и мнения и заменить их на выгодные для рейтинга. Но они не могут удалить вашу память и новости в СМИ", - писал брат пострадавшей от рук мошенников.
Как сообщал "Обозреватель", ранее представители "Цитруса" выставили несколько претензий пострадавшим клиентам.