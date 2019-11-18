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18 ноября • обновлено в 12:46
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Шрифт Брайля и тактильная плитка: в Киеве задумали масштабный ремонт в метро

1.1т
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В Киеве капитально отремонтируют станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Арсенальная" и "Сирец". Их адаптируют для маломобильных людей и людей с нарушениями зрения.

Тендеры в системе госзакупок ProZorro уже огласило КП "Киевский метрополитен".

Станцию "Лукьяновскую" планируют отремонтировать за 25,5 млн грн, "Университет" – 19,4 млн грн, "Арсенальную" – 19,8 млн грн, а "Сырец" – 20,7 млн грн. Общая ориентировочная стоимость ремонта всех этих станций составит 85,4 млн грн.

В Киеве задумали масштабный ремонт в метро

В Киеве задумали масштабный ремонт в метро

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Как написало издание Open Kyiv, на станциях установят навигацию с крупным текстом и надписями шрифтом Брайля. На полу положат тактильную плитку. А на выходах также обустроят новые стеклянные ударостойкие двери, а ширина крайней двери составит 90 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 30 октября начали каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота". Проведение ремонтных работ продлится до 9 февраля 2021 года.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
метро
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