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7 мая • обновлено в 12:38
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Самолеты в "Борисполе" ждут окончания пандемии: аэропорт показал трогательное видео

2.7т
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В международном аэропорту "Борисполь", что в Киевской области, показали трогательное видео самолетов, ожидающих, чтобы взять на борт пассажиров и отправиться в рейсы по окончании пандемии коронавируса COVID-19.

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Съемку с высоты птичьего сделали с помощью беспилотников. Ролик опубликовала пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно десятки самолетов, в частности, компаний МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp, которые у терминалов ожидают завершения пандемии. Ролик подписали только одним словом: "Ждем".

Самолеты в аэропорту "Борисполь" ждут окончания пандемии

Самолеты в аэропорту "Борисполь" ждут окончания пандемии

Скриншот

Как отметил "24 канал", в зоне аэропорта полеты дронов запрещены, ведь опасные для самолетов, пассажиров и экипажей. Более того – в программное обеспечение беспилотников занесены координаты аэропортов, поэтому автоматика не позволяет устройствам залетать туда.

Но в "Борисполе" делали все, чтобы пройти процедуру внутренних согласований, получения разрешений от Госавиаслужбы и "Украэроруха", координации с производителем беспилотников, чтобы тот временно отменил блокировки. Таким образом с определенными ограничениями и было проведено съемку.

Как узнал OBOZREVATEL, украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентябрь. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
аэропорт Борисполь
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