Раритетное фото смотровой площадки возле Мариинского дворца запутало киевлян

В сети появилось архивное фото смотровой площадки возле Мариинского дворца в Киеве в 1935 году.

Снимок опубликовали на странице "Типичный Киев" в Facebook. В сети вспыхнул настоящий спор из-за кадра, ведь некоторые уверяли, что локация была указана неправильно.

"1935 год. Обрыв на месте нынешней смотровой площадки у Мариинского дворца. Панорама завораживает", – написал автор поста.

Смотровая площадка возле Мариинского дворца в Киеве в 1935 году Типичный Киев

Так, в комментариях вспыхнул спор, ведь многие утверждали, что это не тот обрыв, на котором сейчас расположена смотровая площадка Мариинского дворца. Также один из пользователей отметил, что снимок на самом деле был черно-белым, а его специально сделали цветным.

"Чушь полная. Под смотровой площадкой – Парковая дорога, построенная в конце 19 века. А в 1915 году под склоном построили детскую больницу. Согласно логике фото, это все должно быть под водой", "Это не там. Точно. Там другой склон", "Сложно сказать – моста Патона не видно", "Надо было где-то сбоку написать, что колоризация моя", – написали они.

Под постом один из пользователей поделился фото локации уже в 1950 году. А OBOZREVATEL нашел снимок смотровой площадки в современности

Смотровая площадка возле Мариинского дворца в Киеве в 1950 году Facebook/Максим Зализняк

Смотровая площадка возле Мариинского дворца в Киеве в современности Украинская правда. Киев

Смотровая площадка возле Мариинского дворца в Киеве в современности Вечерний Киев

Смотровая площадка возле Мариинского дворца в Киеве в современности wiki.kubg.edu.ua

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Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось раритетное фото строительства вестибюля станции метро "Крещатик" в Киеве.

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