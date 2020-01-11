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11 января • обновлено в 03:38
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Появилось невероятное фото заснеженного центра Киева более 100 лет назад: как изменилось место

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В сети опубликовали впечатляющее архивное фото заснеженной Михайловской площади в центре Киева в 1914 году.

Снимок появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть подборку фото, на которых видно, как изменилась эта локация.

"1914 год. Михайловская площадь. Невероятно красивая и снежная зима", – говорится в посте.

Как выглядела Михайловская площадь в 1914 году:

Михайловская площадь в 1914 году

Михайловская площадь в 1914 году

Клуб коренного киевлянина

Как выглядела Михайловская площадь в середине и конце 1900-х:

Михайловская площадь в середине-конце 1900-х

Михайловская площадь в середине-конце 1900-х

kiev-pravda.kiev.ua

Как выглядит Михайловская площадь в 2000-х годах:

Михайловская площадь в 2000-х годах

Михайловская площадь в 2000-х годах

oleg-leusenko.livejournal.com

Михайловская площадь в 2000-х годах

Михайловская площадь в 2000-х годах

stezhkamu.com

Михайловская площадь в 2000-х годах

Михайловская площадь в 2000-х годах

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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