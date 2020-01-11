Появилось невероятное фото заснеженного центра Киева более 100 лет назад: как изменилось место

В сети опубликовали впечатляющее архивное фото заснеженной Михайловской площади в центре Киева в 1914 году.

Снимок появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть подборку фото, на которых видно, как изменилась эта локация.

"1914 год. Михайловская площадь. Невероятно красивая и снежная зима", – говорится в посте.

Как выглядела Михайловская площадь в 1914 году:

Михайловская площадь в 1914 году Клуб коренного киевлянина

Как выглядела Михайловская площадь в середине и конце 1900-х:

Михайловская площадь в середине-конце 1900-х kiev-pravda.kiev.ua

Как выглядит Михайловская площадь в 2000-х годах:

Михайловская площадь в 2000-х годах oleg-leusenko.livejournal.com

Михайловская площадь в 2000-х годах stezhkamu.com

Михайловская площадь в 2000-х годах

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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