Появилось невероятное фото заснеженного центра Киева более 100 лет назад: как изменилось место

В сети опубликовали впечатляющее архивное фото заснеженной Михайловской площади в центре Киева в 1914 году.
Снимок появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть подборку фото, на которых видно, как изменилась эта локация.
"1914 год. Михайловская площадь. Невероятно красивая и снежная зима", – говорится в посте.
Как выглядела Михайловская площадь в 1914 году:
Михайловская площадь в 1914 году
Клуб коренного киевлянина
Как выглядела Михайловская площадь в середине и конце 1900-х:
Михайловская площадь в середине-конце 1900-х
kiev-pravda.kiev.ua
Как выглядит Михайловская площадь в 2000-х годах:
Михайловская площадь в 2000-х годах
oleg-leusenko.livejournal.com
Михайловская площадь в 2000-х годах
stezhkamu.com
Михайловская площадь в 2000-х годах
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.
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