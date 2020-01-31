"Помогите, жена рожает!" В Киеве патрульные стали героями трогательной истории

В Киеве патрульные полицейские, несмотря на то, что спешили на вызов, помогли вовремя доставить в больницу женщину, у которой начинались роды.

Героями истории оказались командир роты Роман Мартынюк и его напарник Юрий Трофимов. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Faecbook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, патрульные, направляясь на вызов о неправильной парковки, остановились на соответствующий сигнал светофора на перекрестке улиц Стеценко и Даниила Щербаковского. Тогда к ним обратился пассажир автомобиля Fiat.

В Киеве патрульные стали героями трогательной истории

"У меня жена рожает, и она уже почти все... Помогите, пожалуйста", – сказал мужчина.

Правоохранители включили проблесковые маячки и сопроводили автомобиль в больницу, где их уже ждали медики. У супругов родилась дочь.

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