Погиб моментально: на железнодорожной станции Киева случилось кровавое ЧП

В понедельник, 29 июля, в Киеве, на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.

Как написал "Информатор", происшествие случилось около 10:00. Личность человека не установлена (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно известно, что поезд проезжал станцию "Сырец", а именно в этот момент мужчина перебегал пути.

Тело человека Информатор

"Поезд не успел затормозить и сбил пешехода. Машинист и его помощник выбежали к нему, пытаясь оказать первую помощь", – написало издание.

Правоохранители отказались комментировать случившееся, так как проходили следственные действия.

"Тело погибшего убрали с рельс к забору. На вид ему около 40 лет. Но точных данных нет. Кассиры станции рассказали, что слышали удар, а после этого лишь видели, что поезд остановился", – сообщили журналисты.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и скорая. Детали инцидента устанавливаются.

Тело человека Информатор

Правоохранитель Информатор

Правоохранитель Информатор

Место происшествия Информатор

Полиция Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в Фастовском районе электричка насмерть сбила мужчину. По предварительной информации, он возвращался в родное село Малая Снитынка около 5 утра 8 июля. Позже, 9 июля, на платформе "184 километр" в Днепре поезд сбил мужчину. Он скончался на месте.

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