Почти весна: синоптики пообещали значительное потепление в Киеве

В Киеве с 28 января начнется значительное потепление, а снегопады сменятся проливным дождем. Понедельник будет единственным днем недели, когда дневная температура будет морозной.

28 января будет переменная облачность, от -3 до -5 и без осадков. До конца суток будет наблюдаться густой туман, в связи с чем автомобилистам стоит быть особенно внимательными. В ночь на вторник, согласно прогнозам Укргидрометцентра, пройдет небольшой снег, а мороз составит -2...-4. Днем 29 января ожидается 1...3 со знаком "плюс".

30 января ночью будут обильные снегопады, от -2 до -4, днем – мокрый снег с дождем и до 3 градусов тепла.

Погода в Киеве 30 января Укргидрометцентр

В последний день января ночью температура будет колебаться от -1 до 1, пройдет снег с дождем, который утром превратится в ливень. Днем 31 января прогнозируется до +4.

1 февраля ночью погода тоже будет больше весенняя, чем зимняя: от -1 до 1 ночью, и от 2 до 4 тепла днем. Осадки не прогнозируются.

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Похожий прогноз будет и в других областях Украины. На востоке и западе по ночам будут морозы, а днем температура воздуха достигнет от 0 до 3 тепла.

Как писал OBOZREVATEL, погода в Украине 28 января будет без осадков, лишь в восточных областях ночью пройдет снег.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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