"Пепел из Московии?" Сеть озадачило фото "снега" под Киевом

В сети показали фото осадков, которые выпали на Киевщине. Визуально на снимке можно увидеть снег, однако синоптики сразу же развенчали эту иллюзию.

Фотографию показал на своей странице в Facebook адвокат Лаврентий Царук. "В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути — хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений!" — написал он.

Снимок разлетелся по местным пабликам. Правда, там достаточно скептически восприняли сообщение об августовском снеге. "Может, это прилетел пепел из Московии?" – иронизируют в комментариях.

Фото осадков под Киевом озадачило сеть Facebook Лаврентия Царука

От дискуссии пользователей спасла синоптик Наталья Диденко. Она прояснила ситуацию: "Интересное фото. Но это не снег, это град. Град - это также ливневые осадки, но твердые".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах впервые за последние 10 лет в летний период выпал снег. Погодная аномалия была зафиксирована еще 10 июля, что крайне удивило местных жителей.

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