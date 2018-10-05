Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 5 октября прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Люди, сделайте, пожалуйста репост, это важно! В Киеве снова новый борт с ранеными. За прошедшую неделю по официальной информации, более десятка раненых на передовой, враг круглосуточно ведёт обстрел наших ОС. Госпиталя принимают тяжелораненых, каждый день наши воины несут вахту, рискуя собственными жизнями" - написала она.

Волонтер также перечислила основные потребности.

"Это вода, соки, йогурты, кофе, чай, колбаса, сыр - для перекуса. Из одежды: футболки, спортивные костюмы. Из лекарств: "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах. Сложнейшие операции, реабилитация, основные медикаменты, психологи - этим всем обеспечивает государство, мы помогаем! Да, есть проблемы и потребности, волонтеры и небезразличные граждане в силах помочь, это наш долг!" - уточнила Юсупова.

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия разворачивает армию на границе: Украина начала готовить войска.