МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Читать материал на украинском

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 5 октября прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Люди, сделайте, пожалуйста репост, это важно! В Киеве снова новый борт с ранеными. За прошедшую неделю по официальной информации, более десятка раненых на передовой, враг круглосуточно ведёт обстрел наших ОС. Госпиталя принимают тяжелораненых, каждый день наши воины несут вахту, рискуя собственными жизнями" - написала она.

Волонтер также перечислила основные потребности.

"Это вода, соки, йогурты, кофе, чай, колбаса, сыр - для перекуса. Из одежды: футболки, спортивные костюмы. Из лекарств: "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах. Сложнейшие операции, реабилитация, основные медикаменты, психологи - этим всем обеспечивает государство, мы помогаем! Да, есть проблемы и потребности, волонтеры и небезразличные граждане в силах помочь, это наш долг!" - уточнила Юсупова.

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Новый борт с ранеными: известная волонтер обратилась к украинцам за помощью

Facebook Натальи Юсуповой

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия разворачивает армию на границе: Украина начала готовить войска.

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
5
17
Смешно
1
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сенька разин
сенька разин
а как правильно киборг поврежденный или паломался?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
сенька разин, какого хера в этого мокши закреплен коммент в топе? Обозреватель, у вас диверсанты работают на сайте, их нужно расстрелять!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Ну вот, опять увечных хохложопиков есть показывать! Конечно, ведь в отличии от трофеев ВСУ, они существуют в реальности...:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
После чэргхвой жёсткой фэйсбучной пэрэмогхы хохлопидоргов. Этим хохлопидоргам срочно требуются бинты и памперсы! Троекратный сРуХс!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги