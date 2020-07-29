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Новоназначенный прокурор Киева Кипер открестился от люстрации

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
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Новоназначенный прокурор Киева Кипер открестился от люстрации

Новоназначенный прокурор Киева Кипер открестился от люстрации.

Прокурор Киева Олег Кипер подтвердил, что работал внештатным советником главы Офиса президента, и заявил, что термин "люстрированный" к нему уже не применяется.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По словам чиновника, после люстрации для него и его семьи были трудные времена. Новоназначенный прокурор Киева отметил, что в 2016 году получил свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности, а тогда основал адвокатское объединение.

"С апреля 2019 года оказывал профессиональную помощь Офису президента по вопросам деятельности правоохранительных органов. И уже в начале 2020 года получил предложение стать одним из внештатных советников на общественных началах главы Офиса президента. На посту советника также консультировал по вопросам деятельности правоохранительных органов", – подчеркнул Кипер.

Чиновник добавил, что уволился из Офиса президента после исполнения решения суда о восстановлении в органах прокуратуры.

В то же время, отвечая на вопрос о том, как он реагирует на слова о назначении "люстрированного", Кипер сказал, что в сентябре 2019 года суд признал его увольнение с должности в соответствии с законом "Об очистке власти" незаконным и безосновательным.

"Никаких фактов незаконных действий с моей стороны или помощи в узурпации власти не было, люстрация состоялась исключительно из-за должности, указанной в законе... Суд, признав, что люстрация в отношении меня была незаконной, также обязал изъять мою фамилию из списка люстрированных лиц Министерства юстиции. Поэтому ко мне термин "люстрированный" уже не применяется", – подытожил чиновник.

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