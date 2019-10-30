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30 октября • обновлено в 16:05
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Названы улицы Киева, где снизят скорость движения до 50 км/ч

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В Киеве с 1️ ноября максимальная допустимая скорость движения несколькими дорогами города опустится до 50 км/ч.

Как сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Facebook, ограничения введут на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч.

Названы улицы Киева, где снизят скорость движения до 50 км/ч

Названы улицы Киева, где снизят скорость движения до 50 км/ч

В частности, речь идет о следующих дорогах:

  • проспект Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака);

  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

  • Надднепрянское шоссе;

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

  • улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного моста);

  • проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля до 1 ноября".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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