На Киевщине исчезла мать троих детей. Фото пропавшей

На Киевщине разыскивают пропавшую без вести 33-летнюю волынянку, маму троих детей Руслану Выгнанец.

Женщина вышла из дома еще вечером 11 мая и до сих пор не вернулась. Как сообщает в Telegram "Киев оперативный", она не имела при себе документов.

Пропавшая Руслана Выгнанец

Приметы пропавшей:

160 см роста, худенькая, немного похожа на ребенка;

волосы русые, средней длины.

Женщина была одета в светлый спортивный костюм и жилетку. Она имела при себе розовый рюкзак и телефон.

"По нашим данным, находится в городе Киеве", – говорится в сообщении.

Пропавшая Руслана Выгнанец

В то же время "ВолиньPost" со ссылкой на словам мужа пропавшей Тараса Выгнанца пишет, что женщина отправилась из села Борохов Киверцовского района в село Поддубцы Луцкого района под вечер 11 мая и исчезла.

Полиция обращается к гражданам, которым известна информация о месте пребывания разыскиваемой, с просьбой безотлагательно сообщить правоохранителям по телефонам: (068) 947-53-07 или "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев. Его жена сообщила полиции о том, что связь с мужчиной оборвалась, а его автомобиль нашли сгоревшим дотла.

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