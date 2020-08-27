На Киевщине есть предпосылки для усиления карантина – КОГА

На Киевщине есть предпосылки для усиления карантина. Иллюстрация.

В Киевской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить карантин, для этого уже есть предпосылки.

Соответствующее заявление сделал глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, ее опубликовали на сайте КОГА. Чиновник отметил, что на Киевщине по состоянию на 27 августа показатели заболеваемости и смертности стремительно росли.

"Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть – в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", – подчеркнул Володин.

По его словам, сейчас жителям области следует соблюдать следующие правила, чтобы предотвратить ухудшение ситуации:

Носить маски во всех общественных местах, транспорте и других точках скопления людей;

Постоянно мыть руки и обрабатывать их дезинфекторами;

Пожилым людям не выходить без особой надобности из дома;

Ограничить проведение религиозных мероприятий;

Все мероприятия проводить на площадках из расчета не менее 5 квадратных метров на человека;

Делать температурный скрининг;

Соблюдать социальную дистанцию в полтора метра;

Беспокоиться об укреплении здоровья и повышении иммунитета;

Избегать посещения без особых потребностей регионов "красной" зоны.

"Отдельно обращаюсь к власти на местах: прошу уделить большое внимание дезинфекции общественного транспорта, увеличению единиц транспорта на маршрутах, разработке и запуску новых или альтернативных маршрутов", – отметил глава Киевщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 27 августа было подтверждено уже 5305 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 94 человек, шестеро умерли, выздоровели за это время лишь 66 больных.

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