Мурал на Дарницкой (бывш. Ленинградской) площади авторства американца Эрнесто Маранжа уже всё... Прощаемся.

Теперь на все 16-этажное здание по Харьковское шоссе 2а будет реклама!

Вот что пишет организатор проекта Art Unaited Us Geo Leros (напомню, что в рамках этого проекта в Киеве без копейки бюджетных денег проявилось более 70 муралов):

- "Вместо мурала который оживлял пространство вокруг, и создавал определенную эстетику, там будет РЕКЛАМА! № разрешения 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя.

А если посмотреть на результат деятельности компании "СВІТ АУТДОР МЕДІА" то вы увидите концентрат визуального говна в городе, который нужно запретить под ноль!"

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И самое печальное, что наступление Киеврекламы на полюбившиеся киевлянам муралы продолжается. Уже, например, выдано разрешение на работу американца Джеймса Буллоу "Подъем" на Большой Васильковской 145/1 (Лыбедская пл.). Пока она на месте, смотрите на третье фото.

Да уж, явно мало у нас наружой рекламы, так привлекающей туристов и ласкающей взгляд киевлян среди панельных джунглей. Да и нужны нам эти туристы, чего мы должны под них прогибаться...?

АПД: волнующий многих вопрос не остался незамеченным Александром Смирновым, бывшим главой КП "Київреклама", а теперь начальником Управління з питань реклами КМДА .

1. Я ниже в комментах спросил был ли уничтоженный на Дарницкий площади мурал согласован ранее с городскими властями или этот известнейший (и вошедший во многие даже зарубежные каталоги) мурал появился по этому адресу незаконно и без соответствующих согласований?

Начальник управления КМДА ответил, что лично он таких документов никогда не встречал. Очень интересно и понимай, как хочешь!)) Ждём теперь ответной информации от куратора проекта...

2. Кроме того в комментах А.Смирнов написал, что мурал убрали сами жильцы для утепления фасада. Но как тогда обьяснить, что утепление фасада на сегодня ещё даже не закончено, но уже (это хорошо видно на фото!) висят конструкции для крепления рекламы??? Что ж получается - компания, которая утепляет ещё и рекламу устанавливает?

3. Кроме того А. Смирнов настаивает, что упомянутому рекламному агенству не выдали ещё полноценного дозвола на рекламу, а у них лишь стадия "пріоритет"! Что, как лично я понимаю лишь промежуточный этап, к которому те идут, хотя начальник управления убеждает, что это не так...

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