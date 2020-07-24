В Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса: волонтер просит о помощи
В Киев привезли раненых на Донбассе украинских героев.
В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 24 июля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами из Донбасса, которым нужна срочная помощь.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
"Репост, пожалуйста! В Киев прилетел борт с ранеными защитниками. На фронте – ужас, все видят, что каждый день раненые и сколько убитых. Много скорых, воины с ампутацией ног, пулевыми и осколочными ранениями. Седьмой год мы встречаем борта, война не заканчивается, война каждый день", – написала она.
Юсупова написала об основных потребностях для раненых: соки, молочные продукты, кофе, мясное, сладкое. Волонтер также поблагодарила всех, кто не забывает, что в стране страшная война.
Перевести помощь можно на карту 5375 4115 0042 7369 Монобанк.
Также Юсупова опубликовала скриншоты платежек с оплатой последней помощи украинским защитникам.
Платежка о помощи украинским военным Facebook Натальи Юсуповой
Волонтер показала платежку о помощи бойцам Facebook Натальи Юсуповой
Чеки с покупок для военных, которых лечат в Киеве Facebook Натальи Юсуповой
Платежка о помощи украинским бойцам Facebook Натальи Юсуповой
Платежка о помощи бойцам ВСУ с Донбасса Facebook Натальи Юсуповой
Помощь для украинских бойцов Facebook Натальи Юсуповой
Продукты для проходящих лечение украинских бойцов Facebook Натальи Юсуповой
В Киев доставили раненых бойцов с Донбасса Facebook Натальи Юсуповой
Раненый боец с Донбасса в Киеве Facebook Натальи Юсуповой
Скорые доставили украинских бойцов на лечение Facebook Натальи Юсуповой
Раненых на Донбассе украинских бойцов доставили в Киев Facebook Натальи Юсуповой