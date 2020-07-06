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Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин

Яра Дорош
Жизнь столицы
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Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин. Иллюстрация

Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин. Иллюстрация.

Министерство здравоохранения Украины позволило Киеву ослабить карантин.

По состоянию 6 июля столица отвечала показателям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на своем сайте.

В городе в этот день критерии – загруженность коек, охват тестированием, процент выявления и динамика – находились в пределах нормы. Отмечается, что указанные показатели отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19. Также они позволяют контролировать эпидситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В то же время министерство по состоянию на 6 июля не позволяло ослаблять карантин в восьми регионах Украины: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

Таблица Минздрава

Таблица Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 6 июля в Украине официально подтверждено 49 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 543 выявлено за минувшие сутки, что на 280 меньше, чем за день до этого.

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