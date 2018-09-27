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Люди оказались в заложниках: в Киеве произошел транспортный коллапс

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В четверг вечером, 27 сентября, в Киеве произошел транспортный коллапс - больше часа было заблокировано движение трамваев в районе проспекта Победы.

Об этом OBOZREVATEL сообщила очевидец инцидента. Она также сделала фотографии с места происшествия.

"Транспортный коллапс около "Украины". Больше часа все трамваи стояли. Люди как заложники в них, хотя многие вышли и идут на маршрутки", - рассказала она.

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Люди оказались в заложниках: в Киеве произошел транспортный коллапс
Люди оказались в заложниках: в Киеве произошел транспортный коллапс
Люди оказались в заложниках: в Киеве произошел транспортный коллапс

По информации dtp.kiev.ua, проблемы с движением возникли из-за столкновения двух трамваев.

"Дрифт трамвая в Киеве на Жилянской: за площадью Победы патриотичный старичок поскользнулся и дрифтонул немножко в коллегу, который прорывался на Борщаговку. Без пострадавших. Ждут ремонтную бригаду..." - сказано в сообщении в Facebook.

Люди оказались в заложниках: в Киеве произошел транспортный коллапс

facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Киев - Одесса маршрутка перевернулась на крышу. Было обнародовано видео с места ДТП.

Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
ДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
трамвай
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Ковалёва Карина
Ковалёва Карина
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Трамваи производста Уралвагонзавода. Там также робят танки,которые утилизируют Укровермахт на Донбасе.Вот такая зрада зрадная
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