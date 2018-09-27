Люди оказались в заложниках: в Киеве произошел транспортный коллапс

В четверг вечером, 27 сентября, в Киеве произошел транспортный коллапс - больше часа было заблокировано движение трамваев в районе проспекта Победы.

Об этом OBOZREVATEL сообщила очевидец инцидента. Она также сделала фотографии с места происшествия.

"Транспортный коллапс около "Украины". Больше часа все трамваи стояли. Люди как заложники в них, хотя многие вышли и идут на маршрутки", - рассказала она.

По информации dtp.kiev.ua, проблемы с движением возникли из-за столкновения двух трамваев.

"Дрифт трамвая в Киеве на Жилянской: за площадью Победы патриотичный старичок поскользнулся и дрифтонул немножко в коллегу, который прорывался на Борщаговку. Без пострадавших. Ждут ремонтную бригаду..." - сказано в сообщении в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Киев - Одесса маршрутка перевернулась на крышу. Было обнародовано видео с места ДТП.