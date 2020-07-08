Коронавирус снова ударил по Киеву: за сутки подтверждено более 110 новых случаев

В Киеве по состоянию на 8 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5779 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано 114 новых случаев COVID-19.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки снова – вспышка. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них пятеро медиков. На сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, у 61 мужчины в возрасте от 18 до 75 лет, а также у трех девочек от 4 до 13 лет и четырех мальчиков от двух месяцев до 13 лет. Из них в медучреждения города госпитализировали 21 пациента, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20, в Днепровском – 19, в Деснянском районе – 16.

Согласно статистике, опубликованной на странице Кличко в Telegram, в Киеве от коронавируса умерли 119 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 8 июля было зафиксировано 2853 подтвержденных случая COVID-19.