Когда в Киеве заработает электричка: Кличко назвал сроки

В Киеве городская электричка возобновит работу в рамках ослабления карантина одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, что запланировано уже на 1 июня.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 26 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что Киев уже возобновил работу наземного общественного транспорта, метро, поэтому сейчас нужно наблюдать за эпидситуацией для избежания вспышки COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно ему, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В частности, в городской электричке", – подчеркнул Кличко.

В Киеве после карантина заработает электричка. Иллюстрация

Он добавил, что КП "Киевпастранс" заказало филиалу "Укрзалізниці" ремонт столичной городской электрички. Дело в том, что она принадлежит "Укрзалізниці", а город этот вид транспорта эксплуатирует.

"В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после около двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.

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