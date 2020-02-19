Когда деревья были большими: в сети сравнили вокзал Киева в разные эпохи

В сети сравнили старое черно-белое фото центрального железнодорожного вокзала в Киеве и новый цветной снимок этой же локации.

Их опубликовала жительница столицы Украины Марина Лабунец на своей странице в Facebook. За шесть дней пост собрал почти 3000 репостов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На первом кадре вокзал изображен летом. Тогда он еще был окружен большим количеством деревьев. На втором же локацию показано зимой. Впрочем, даже обнаженных стволов деревьев там очень мало.

"Когда деревья были большими..." – написала Лабунец под фото.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в прошлом Facebook/Марина Лабунец

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в современности Facebook/Марина Лабунец

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото центрального железнодорожного вокзала Киева в 1993 году. OBOZREVATEL предложил своим читателям посмотреть снимки с вокзала в разные годы и оценить, как изменилась локация

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