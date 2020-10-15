Кличко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в школах Киева

В Киеве на карантин закрыли пять школ, четыре детских сада и 78 групп в дошкольных учебных заведениях. Всего COVID-19 заболели 610 школьников, ранее сообщалось о 591 больном ребенке.

Об этом на брифинге в четверг, 15 октября, сообщил киевский глава Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября. На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ – из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы – в Печерском районе и по одному – в Оболонском и Подольском районах. На дистанционном обучении в общем 594 класса в 186 школах. Больных коронавирусом школьников в Киеве – 610. Болеют и 412 педагогов", – сообщил мэр.

Глава столицы добавил, что в детских садах из-за COVID-19 временно закрыли 78 групп в 68 учреждениях. При этом за последние сутки под карантин попали два садика в Святошинском районе.

Отмечается, что наполненность детей в детсадах столицы – более 57 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время школы в Украине, вероятно, переведут на онлайн-обучение.