Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 будет усложняться, в столице Украины в рамках карантина могут запретить движение частного транспорта.

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Об этом глава города заявил в эфире телеканала ZIK 3 апреля, отвечая на вопрос об ограничениях передвижения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем устанавливать более жесткие правила. И можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", – подчеркнул Кличко.

Кличко готов запретить движение для всех автомобилей в Киеве. Иллюстрация

Он добавил, что надеется на то, что все будет хорошо. Но в то же время, по его словам, необходимо просчитывать и возможен "плохой сценарий", который наблюдается в США, Италии и Испании, и не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами или муниципалитетами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта из-за коронавируса.

Киев полностью остановил движение общественного транспорта с 23 марта в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

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