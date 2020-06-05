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5 июня • обновлено в 03:40
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Киево-Печерскую лавру показали на 140-летнем фото: как изменилось место

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В сети показали раритетное фото Киево-Печерской лавры в столице Украины.

Снимок был сделан еще в 1880-х годах. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Кадр совершенно не цветной. На нем изображено Большую лаврскую колокольню, другие сооружения комплекса и маленьких людей на их фоне.

Киево-Печерская лавра в 1880-х годах

Киево-Печерская лавра в 1880-х годах

Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть современные, яркие фото Киево-Печерской лавры и сравнить, как изменилось с годами это место.

Киево-Печерская лавра в современности

Киево-Печерская лавра в современности

Facebook/Anatoliy Shulga

Киево-Печерская лавра в современности

Киево-Печерская лавра в современности

Wikipedia

Киево-Печерская лавра в современности

Киево-Печерская лавра в современности

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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