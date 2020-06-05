Киево-Печерскую лавру показали на 140-летнем фото: как изменилось место

В сети показали раритетное фото Киево-Печерской лавры в столице Украины.
Снимок был сделан еще в 1880-х годах. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Кадр совершенно не цветной. На нем изображено Большую лаврскую колокольню, другие сооружения комплекса и маленьких людей на их фоне.
Киево-Печерская лавра в 1880-х годах
Клуб коренного киевлянина
OBOZREVATEL предлагает пересмотреть современные, яркие фото Киево-Печерской лавры и сравнить, как изменилось с годами это место.
Киево-Печерская лавра в современности
Facebook/Anatoliy Shulga
Киево-Печерская лавра в современности
Wikipedia
Киево-Печерская лавра в современности
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