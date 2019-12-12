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12 декабря • обновлено в 11:15
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/ Жизнь столицы

Киев сковали масштабные пробки из-за непогоды: карта и фото

1.1т
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Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман. Поэтому в центре и на окраинах столицы Украины образовались огромные пробки.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что утром в городе будет ухудшено видимость до 500 м. А OBOZREVATEL с помощью Google Maps сделал подборку дорог, которые лучше объехать в часы пик (чтобы посмотреть фото и карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали проспекты Победы (от станции метро "Житомирская" до "Шулявской"), Академика Палладина, Леся Курбаса и Воздухофлотский, а также Кольцевую дорогу. Похожая ситуация наблюдалась и на проспектах Валерия Лобановского и Голосеевском, а еще улицах Васильковская и Голосеевская.

Киев сковали масштабные пробки из-за непогоды

Киев сковали масштабные пробки из-за непогоды

Информатор

В центре лучше объехать бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Короленковская, Ивана Федорова, Жилянская, Вячеслава Черновола и Михаила Грушевского, а также Парковую дорогу, Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкую улицу.

Пробки сковали улицы Семена Скляренко и Щусева (между станциями метро "Сырец" и "Дорогожичи"), а еще мост Патона.

На левом берегу следует объехать проспекты Бажана, Освободителей и Генерала Ватутина, улицы Светлая, Братиславская, Миропольская, Харьковскую площадь, Бориспольское шоссе.

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На сайте Киевской городской государственной администрации дали важные советы по управлению транспортом при туманной погоде:

  • следует снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Информатор

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Информатор

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Информатор

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Информатор

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Информатор

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Информатор

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Информатор

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман

Информатор

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки

Информатор

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Google Maps/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Изданию удалось сделать потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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