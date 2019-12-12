Киев сковали масштабные пробки из-за непогоды: карта и фото

Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман. Поэтому в центре и на окраинах столицы Украины образовались огромные пробки.
Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что утром в городе будет ухудшено видимость до 500 м. А OBOZREVATEL с помощью Google Maps сделал подборку дорог, которые лучше объехать в часы пик (чтобы посмотреть фото и карту, доскролльте до конца страницы).
Так, пробки сковали проспекты Победы (от станции метро "Житомирская" до "Шулявской"), Академика Палладина, Леся Курбаса и Воздухофлотский, а также Кольцевую дорогу. Похожая ситуация наблюдалась и на проспектах Валерия Лобановского и Голосеевском, а еще улицах Васильковская и Голосеевская.
Киев сковали масштабные пробки из-за непогоды
Информатор
В центре лучше объехать бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Короленковская, Ивана Федорова, Жилянская, Вячеслава Черновола и Михаила Грушевского, а также Парковую дорогу, Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкую улицу.
Пробки сковали улицы Семена Скляренко и Щусева (между станциями метро "Сырец" и "Дорогожичи"), а еще мост Патона.
На левом берегу следует объехать проспекты Бажана, Освободителей и Генерала Ватутина, улицы Светлая, Братиславская, Миропольская, Харьковскую площадь, Бориспольское шоссе.
На сайте Киевской городской государственной администрации дали важные советы по управлению транспортом при туманной погоде:
следует снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки
Информатор
Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман
Информатор
Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки
Информатор
Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман
Информатор
Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки
Информатор
Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман
Информатор
Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки
Информатор
Киев в четверг, 12 декабря, внезапно накрыл густой туман
Информатор
Из-за тумана в Киеве образовались огромные пробки
Информатор
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Изданию удалось сделать потрясающее видео с высоты птичьего полета.
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