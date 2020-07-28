Годовалый мальчик из Киева побил рекорд Украины, сделав 430 упражнений на пресс. Фото

Маленький киевлянин, которому всего 1 год и 9 месяцев, Владислав Зайончковский установил рекорд Украины, сделав 430 повторов упражнения на пресс в непрерывном режиме.

Как рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, самый маленький в Украине кроссфитер еще не умеет хорошо говорить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Название рекорда – "Наибольшее количество повторов упражнения на пресс". Еще перед установлением Ветрова писала, что главной проблемой может стать возможность ребенка фокусироваться на одном упражнении долгое время и не терять внимание. В то же время родители мальчика были убеждены, что постоянные тренировки помогли малышу привыкнуть к нагрузкам и спокойно реагировать на них.

Годовалый мальчик из Киева побил рекорд Украины, сделав 430 упражнений на пресс Facebook/Лана Ветрова

Годовалый мальчик из Киева побил рекорд Украины, сделав 430 упражнений на пресс Facebook/Лана Ветрова

"Занятия спортом положительно влияют на развитие головного мозга ребенка. Для нас, родителей, это один из постулатов для раннего и всестороннего развития ребенка", – объяснил папа малыша Алексей Зайончковский.

Именно в комментариях под постом с анонсом события Ветрова рассказала, что мальчик сделал 430 повторов упражнения на пресс в непрерывном режиме и стал рекордсменом Украины.

Годовалый мальчик из Киева побил рекорд Украины, сделав 430 упражнений на пресс Facebook/Лана Ветрова

Годовалый мальчик из Киева побил рекорд Украины, сделав 430 упражнений на пресс Facebook/Лана Ветрова

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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