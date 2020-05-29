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29 мая • обновлено в 04:48
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/ Жизнь столицы

Фото церкви в "плену" многоэтажки-"муравейника" в Киеве возмутило сеть

1.2т
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Сеть разозлило фото огромной угловой многоэтажки-"муравейника" и церкви прямиком перед ней в Киеве.

Снимок был сделан в жилом массиве Осокорки. Автором является пользователь под ником "Фернан Магеллан". Фото опубликовали на странице "Исторический Киев" в Facebook.

"Осокорки сегодня. Как (побольнее для местных жителей) вы бы назвали это фото?" – говорится в посте.

Многоэтажка-"муравейник" и церковь у нее в "плену" в Киеве

Многоэтажка-"муравейник" и церковь у нее в "плену" в Киеве

Facebook/Исторический Киев

Пользователи сети начали активно и возмущенно комментировать снимок.

"А почему бы не спросить тоже самое, опубликовав фото изуродованного высотками центра?", "Жаль, что у меня нет фотографий тех Осокорков, которые я помню...", "При чем тут Осокорки? Благодаря взбешенным от жадности застройщикам это фото можно к любому району приписать", "Жизнь удалась", "Киевский Ухань (Город в Китае. – Ред.)", "Великая осокорковская стена", "Муравейник и родник", "Стена плача", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть возмутило фото одного из киевских дворов. На нем изображены как новые, так и старые дома столицы Украины, а также просто огромное количество автомобилей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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