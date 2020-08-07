Фото пустой Оболонской набережной в Киеве вызвало волну ностальгии в сети: без людей и в зарослях

В сети показали на архивных фото пустую Оболонскую набережную в Киеве.

Снимки датированы 1993 годом. Их разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"До "облагораживания" и застройки коттеджами там было по-своему интересно и более дико", – говорится в посте.

На фото видно пустые, практически безлюдные песчаные пляжи, бетонные дорожки, зеленые заросли из кустов и деревьев, а также немного новостроек.

Оболонская набережная в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Оболонская набережная в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и с ностальгией комментировать снимки.

"Да, было дело, на мотоцикле девчонок катал вдоль бетонки...", "Эх детство, отрочество, юность. Золотые дни", "Да, хорошие были времена, когда в Киеве было свободно и без "заробитчан", "Всему свое время. Стало красиво, и нечего тут спорить!", "Сколько там уроков прогулял. Было время, есть что вспомнить", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото "забитого" людьми пляжа в Киеве вызвало целую волну ностальгии в сети. Снимок датирован 1980-ми годами