"Доплыли на работу?" В Киеве из-за дождя улицы "превратились в реки"

В Киеве 11 ноября выпали обильные дожди. Из-за этого многие улицы города почти полностью затопило водой.

Так, синоптики прогнозировали, что осадки в столице Украины 11 ноября начнутся еще ночью, впрочем, днем прекратятся. О затопленных дорогах начали сообщать и делиться своими видео пользователи соцсетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, "ушли под воду" улицы Владимира Брожко и Академика Туполева.

В Киеве из-за дождя улицы "превратились в реки" Скриншот

"Традиционное наводнение на улице Кировоградская (Теперь – Владимира Брожко. – Ред.) Когда она сойдет можно будет собрать "урожай" автономеров", "Доплыли на работу? Владимира Божко (около Демеевской) и Туполева", – написали пользователи сетей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 5 ноября на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком. Из-за этого несколько автомобилей провалились в яму.

Появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где произошел прорыв трубы.

В сети опубликовали видео, на котором показано момент провала авто в яму с горячей водой в центре Киева.

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