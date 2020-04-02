Главная Новости
2 апреля • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Больницу Киева обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом

6.3т
Читать материал на украинском

Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом COVID-19, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

О ситуации в Facebook написал директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок. По его словам, инцидент произошел 1 апреля.

Медик отметил, что житель Борисполя долгое время чувствовал себя очень плохо, а еще контактировал с больным COVID-19 человеком. Мужчина самоизолировался и был под контролем врачей, отказываясь от госпитализации.

"1 апреля поступило сообщение из Бориспольского лабораторного центра о результатах – обнаружен РНК-возбудитель SARS-CoV-2 (положительный). Состояние больного без положительной динамики... Было принято решение о его госпитализации на стационарное лечение", – написал Черенок.

Больницу Киева обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом. Иллюстрация

Больницу Киева обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом. Иллюстрация

Тогда, по его словам, работник ЦПМСП связался с главным врачом Белоцерковской городской больницы №3, где согласились на госпитализацию, а также с диспетчером скорой.

"Звонок к врачу ЦПМСП от главного врача Белоцерковской городской больницы №3, которая сообщила об отказе данного пациента в госпитализации в ее учреждения в связи с тем, что прописка пациента киевская и его должны принимать киевские больницы", – добавил Черенок.

Он отметил, что врач ЦПМСП позвонил в инфекционное отделение Киевской ГКБ №9, которая также согласилась на госпитализацию, и к диспетчеру скорой. После этого, по словам медика, возник еще ряд проблем: работники экстренной медицинской помощи потребовали направление, заключение лаборатории.

"Дальше интереснее – бригада ЭМП сообщила, что у них нет средств индивидуальной защиты, и если ЦПМСП их не предоставит, они не поедут", – написал мужчина, но добавил, что со временем это все удалось решить.

"Примерно в 18:05 бригада ЭМП повезла пациента в КГКБ №9. В 19:48 мне позвонила врач ЦПМСП и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации... Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации", – подытожил Черенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировали уже 224 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество достигло 160, а на территории области – 64.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
46
2
Смешно
1
Интересно
21
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Так, стало известно, что из инфекционного отделения больницы в Тернополе уволились восемь специалистов из-за опасности подхватить коронавирус Covid-19. Об этом сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский, пишет портал «Вести.юа». По его словам, доктора не хотят подвергать свою семью опасности. Более того, эти люди могли бы работать дальше, если у них была бы мотивация, однако у них очень маленькая зарплата всего в четыре тысячи гривен, а потому отдавать себя работе в таких опасных условиях мало кто способен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги