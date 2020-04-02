Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом COVID-19, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

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О ситуации в Facebook написал директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок. По его словам, инцидент произошел 1 апреля.

Медик отметил, что житель Борисполя долгое время чувствовал себя очень плохо, а еще контактировал с больным COVID-19 человеком. Мужчина самоизолировался и был под контролем врачей, отказываясь от госпитализации.

"1 апреля поступило сообщение из Бориспольского лабораторного центра о результатах – обнаружен РНК-возбудитель SARS-CoV-2 (положительный). Состояние больного без положительной динамики... Было принято решение о его госпитализации на стационарное лечение", – написал Черенок.

Больницу Киева обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом. Иллюстрация

Тогда, по его словам, работник ЦПМСП связался с главным врачом Белоцерковской городской больницы №3, где согласились на госпитализацию, а также с диспетчером скорой.

"Звонок к врачу ЦПМСП от главного врача Белоцерковской городской больницы №3, которая сообщила об отказе данного пациента в госпитализации в ее учреждения в связи с тем, что прописка пациента киевская и его должны принимать киевские больницы", – добавил Черенок.

Он отметил, что врач ЦПМСП позвонил в инфекционное отделение Киевской ГКБ №9, которая также согласилась на госпитализацию, и к диспетчеру скорой. После этого, по словам медика, возник еще ряд проблем: работники экстренной медицинской помощи потребовали направление, заключение лаборатории.

"Дальше интереснее – бригада ЭМП сообщила, что у них нет средств индивидуальной защиты, и если ЦПМСП их не предоставит, они не поедут", – написал мужчина, но добавил, что со временем это все удалось решить.

"Примерно в 18:05 бригада ЭМП повезла пациента в КГКБ №9. В 19:48 мне позвонила врач ЦПМСП и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации... Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации", – подытожил Черенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировали уже 224 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество достигло 160, а на территории области – 64.

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